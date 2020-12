Nier: Replicant Ver. 1.22474487139... si mostra in un nuovo trailer gameplay ai Game Awards 2020 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Durante il pre-show dei Game Awards 2020, Square-Enix ha mostrato un nuovo trailer Gameplay per Nier: Replicant Ver. 1.22474487139..., il remake/remaster del titolo di culto Nier. Il video, visibile qui di seguito, mette in mostra il nuovo battle system, nettamente più rapido del titolo originale. Nier: Replicant Ver. 1.22474487139... uscirà su PS4, Xbox One e PC il prossimo 23 aprile 2021 ed è possibile pre-ordinarlo già da oggi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Durante il pre-show dei, Square-Enix hato unperVer. 1...., il remake/remaster del titolo di culto. Il video, visibile qui di seguito, mette inilbattle system, nettamente più rapido del titolo originale.Ver. 1.... uscirà su PS4, Xbox One e PC il prossimo 23 aprile 2021 ed è possibile pre-ordinarlo già da oggi. Leggi altro...

tuttoteKit : The Game Awards 2020: mostrato un nuovo trailer di NieR: Replicant #NieRReplicant #SquareEnix #TheGameAwards2020… - omniacrystallis : Durante #TheGameAwards è stato presentato un nuovo trailer di #NieR Replicant ver.1.22474487139…, rivisitazione del… - SerialGamerITA : NieR Replicant ver.1.22474487139: pubblicato un nuovo gameplay durante i The Game Awards 2020 - robnorob : I TURNED IN THE FINAL TO THE NIER REPLICANT TRAILER AJHJAKSHSKSHSJ - Duvipls1995 : Nier Replicant è perfetto... sono gia BLESSD ;A; -

