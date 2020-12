Luci e ombre della Dad, dalla videolezione in pigiama ai trucchi per “marinarla”: ecco cosa succede davvero nelle classi virtuali (Di venerdì 11 dicembre 2020) La creatività degli studenti non si ferma davanti alla Dad: circa 1 su 3 fa scuola a distanza in pigiama, 6 su 10 confessano che - almeno una volta - non hanno seguito i professori pur risultando presenti. Ma la seconda fase di lezioni online porta con sé anche significativi passi in avanti: 9 su 10 hanno un tablet o pc personale, la maggioranza dispone di uno spazio in casa dedicato alla didattica online, quasi tutti svolgono attività sincrone. Il punto debole rimane la connessione: ha problemi circa il 60%. La didattica a distanza da oltre un mese è tornata protagonista delle giornate dei nostri studenti, specialmente dei più grandi. Uno strumento, partito quasi come un esperimento a fine febbraio, che ha letteralmente salvato la scuola italiana da una chiusura prolungata durante la prima fase della pandemia. Seppur tra tanti problemi. Che comunque ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) La creatività degli studenti non si ferma davanti alla Dad: circa 1 su 3 fa scuola a distanza in, 6 su 10 confessano che - almeno una volta - non hanno seguito i professori pur risultando presenti. Ma la seconda fase di lezioni online porta con sé anche significativi passi in avanti: 9 su 10 hanno un tablet o pc personale, la maggioranza dispone di uno spazio in casa dedicato alla didattica online, quasi tutti svolgono attività sincrone. Il punto debole rimane la connessione: ha problemi circa il 60%. La didattica a distanza da oltre un mese è tornata protagonista delle giornate dei nostri studenti, specialmente dei più grandi. Uno strumento, partito quasi come un esperimento a fine febbraio, che ha letteralmente salvato la scuola italiana da una chiusura prolungata durante la prima fasepandemia. Seppur tra tanti problemi. Che comunque ...

