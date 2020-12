L’algoritmo del grande motivatore è il loop infinito di allucco (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un celebre comico americano, un giorno, costruì un piccolo sketch attorno al “Don’t be shy!”. Irrideva il fatto che, nel terzo millennio, ci siano ancora adulti che pretendano, imperativamente, che i bimbi più esitanti perdano istantaneamente ogni timidezza al semplice comando: “Non fare il timido!”. La forma mentis delle temutissime zie di un tempo che circuivano i poveri cinquenni, magari in piedi sulla sedia per declamare la tremenda poesia natalizia, non è mai passata di moda. Anzi. Oggi, che per fortuna si è un po’ più seri, queste storielle artigianali si sono evolute e sono confluite nel manuale leggendario del grande motivatore – cioè di colui che grida uno stato d’animo al prossimo al fine di indurglielo, o detta una azione credendo che ciò sia funzionale alla sua esecuzione, sulla falsariga di Tetsuya che invocava gli attacchi del Mazinga ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un celebre comico americano, un giorno, costruì un piccolo sketch attorno al “Don’t be shy!”. Irrideva il fatto che, nel terzo millennio, ci siano ancora adulti che pretendano, imperativamente, che i bimbi più esitanti perdano istantaneamente ogni timidezza al semplice comando: “Non fare il timido!”. La forma mentis delle temutissime zie di un tempo che circuivano i poveri cinquenni, magari in piedi sulla sedia per declamare la tremenda poesia natalizia, non è mai passata di moda. Anzi. Oggi, che per fortuna si è un po’ più seri, queste storielle artigianali si sono evolute e sono confluite nel manuale leggendario del– cioè di colui che grida uno stato d’animo al prossimo al fine di indurglielo, o detta una azione credendo che ciò sia funzionale alla sua esecuzione, sulla falsariga di Tetsuya che invocava gli attacchi del Mazinga ...

GabCAAD3 : @AtankingDivisio Beh, sul web ha anche senso - ci pensa l'algoritmo a darti la versione che preferisci del dato pol… - nopeidea : @Artlandis (il continuo del post precedente) con mercato globale che ragiona in 'Billion' e non in 'Milion' il one2… - caterdj : @Simo_Fiore Quando si incontrano tweet o account del genere segnalare, solo segnalare, e non rispondere. Mai dare v… - ASampierdarena : RT @ASampierdarena: Utilizzando l'algoritmo ben descritto da FBK, applicandolo sui nuovi positivi riportati nei dati del Ministero dell Sal… - FranceskoNew : RT @ASampierdarena: Utilizzando l'algoritmo ben descritto da FBK, applicandolo sui nuovi positivi riportati nei dati del Ministero dell Sal… -

Ultime Notizie dalla rete : L’algoritmo del Università Popolare degli Studi di Milano: webinar su intelligenza artificiale, micro mobilità e 5G Fortune Italia