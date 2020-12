La Francia cambia il metodo del conteggio e il tasso di positività crolla da 10,7 a 6,3% (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il ministero della Salute francese ha modificato ieri il suo modo di calcolo del tasso di positività al Covid-19, con la conseguenza immediata del crollo del tasso stesso, in un solo giorno, dal 10,7% di positivi sui tamponi effettuati al 6,3%. Santé Publique France ha spiegato poi di aver adottato la modifica per ottenere una reale proporzione di persone positive al Covid sul territorio francese. “Oggi, con il protrarsi dell’epidemia – si legge sul sito santepubliquefrance.fr – è comune che la stessa persona effettui più test, soprattutto quando i precedenti erano negativi”. Non solo: dal momento che le conoscenze sulla malattia si sono evolute, gli esperti hanno spiegato che il rischio di reinfezione, possibile anche dopo 60 giorni, deve poter essere identificato. “Il modo di contare le persone testate deve quindi adattarsi a questi ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il ministero della Salute francese ha modificato ieri il suo modo di calcolo deldial Covid-19, con la conseguenza immediata del crollo delstesso, in un solo giorno, dal 10,7% di positivi sui tamponi effettuati al 6,3%. Santé Publique France ha spiegato poi di aver adottato la modifica per ottenere una reale proporzione di persone positive al Covid sul territorio francese. “Oggi, con il protrarsi dell’epidemia – si legge sul sito santepubliquefrance.fr – è comune che la stessa persona effettui più test, soprattutto quando i precedenti erano negativi”. Non solo: dal momento che le conoscenze sulla malattia si sono evolute, gli esperti hanno spiegato che il rischio di reinfezione, possibile anche dopo 60 giorni, deve poter essere identificato. “Il modo di contare le persone testate deve quindi adattarsi a questi ...

