Highlights e gol Sassuolo-Benevento 1-0: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Sassuolo-Benevento, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020-21. Termina 1-0 il primo anticipo del Mapei Stadium con i neroverdi che soffrono ma conquistano tre punti di fondamentale importanza. La vittoria porta la firma di Berardi che a inizio gara trasforma il rigore dell’1-0 causato dal tocco di mano di Tuia. Sassuolo in 10 lungo tutta la ripresa per effetto dell’espulsione di Haraslin: rosso rimediato per un brutto fallo ai danni di Letizia rivisto dall’arbitro al VAR. TABELLINO E PAGELLE – Sassuolo-Benevento 1-0 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) Glicon le azioni salienti di, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di-21. Termina 1-0 il primo anticipo del Mapei Stadium con i neroverdi che soffrono ma conquistano tre punti di fondamentale importanza. La vittoria porta la firma di Berardi che a inizio gara trasforma il rigore dell’1-0 causato dal tocco di mano di Tuia.in 10 lungo tutta la ripresa per effetto dell’espulsione di Haraslin: rosso rimediato per un brutto fallo ai danni di Letizia rivisto dall’arbitro al VAR. TABELLINO E PAGELLE –1-0 SportFace.

Sassuolo-Benevento termina sull' 1-0, decisivo il rigore di Berardi che proietta i neroverdi al secondo posto. Ecco le immagini della sfida.

Preziosissima vittoria del Sassuolo che gioca tutto il secondo tempo in 10 uomini per l’espulsione di Haraslin al 48’ e difende con coraggio l’1-0 maturato all’8’ grazie a un rigore ...

