Heidi Klum | la figlia Leni debutta come modella

Era, probabilmente, solo una questione di tempo prima che anche la figlia maggiore di Heidi Klum, la giovanissima Leni, approdasse all'industria moda. E nientemeno che su Vogue: la sedicenne infatti, sarà protagonista del numero di gennaio per l'edizione tedesca, immortalata dal fotografo Chris Colls in copertina con sua madre e tra le pagine del magazine. Una prima volta degna di questo nome, che segna l'ingresso ufficiale di Leni nel mondo della moda e nella vita pubblica: sino ad ora, Heidi Klum ha protetto con ogni mezzo la privacy della sua famiglia, ma per la top model è finalmente arrivato il momento di dare la sua «benedizione» a Leni per il debutto nell'industria.

Ultime Notizie dalla rete : Heidi Klum Heidi Klum: la figlia Leni a 16 anni a fare la modella Io Donna Heidi Klum sulla cover di Vogue Germany con Leni

Debutto da modella per Leni Klum, la ragazza nata 16 anni fa dalla relazione tra Heidi Klum e Flavio Briatore. La ragazza è comparsa per la prima volta sulla copertina di una rivista e per questo spec ...

