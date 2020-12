GF Vip: Cristiano Malgioglio umilia Luca Onestini (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio ne ha fatta un’altra delle sue! Il cantante, infatti, non ha riconosciuto Luca Onestini che, in realtà, ha partecipato al reality insieme a lui. Cristiano Malgioglio ha davvero portato una ventata d’aria fresca nella Casa del Grande Fratello Vip grazie alla sua verve e alla sua energia. Nelle ultime ore, però, il cantante è stato coinvolto in un divertente episodio! Mentre Andrea Zelletta gli massaggiava le spalle, infatti, Malgioglio ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 11 dicembre 2020)ne ha fatta un’altra delle sue! Il cantante, infatti, non ha riconosciutoche, in realtà, ha partecipato al reality insieme a lui.ha davvero portato una ventata d’aria fresca nella Casa del Grande Fratello Vip grazie alla sua verve e alla sua energia. Nelle ultime ore, però, il cantante è stato coinvolto in un divertente episodio! Mentre Andrea Zelletta gli massaggiava le spalle, infatti,ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : Cristiano Malgioglio vede la foto di due vipponi sulla parete e non ricorda che avevano partecipato al GF Vip 2 con… - Notiziedi_it : Cristiano Malgioglio non ricorda due concorrenti del GF Vip 2 (VIDEO) - Notiziedi_it : Cristiano Malgioglio non ricorda due concorrenti del GF Vip 2 (VIDEO) - zazoomblog : “Ma con chi parla?”. GF Vip è giallo su Cristiano Malgioglio. Spunta un video e si scatena il putiferio - #parla?”… - Novella_2000 : Cristiano Malgioglio vede la foto di due vipponi sulla parete e non ricorda che avevano partecipato al #GFVip con l… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Cristiano Le confessioni di Pierpaolo su Elisabetta a Cristiano - Mediaset Play Grande Fratello GF Vip: Cristiano Malgioglio umilia Luca Onestini

Cristiano Malgioglio ne ha fatta un’altra delle sue! Il cantante, infatti, non ha riconosciuto Luca Onestini che, in realtà, ha ...

GFVip 5, Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: «Questa cosa la diceva solo in puntata»

GFVip 5, Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: l'ex velino si è lasciato andare ad un lungo sfogo con Cristiano Melgioglio ...

Cristiano Malgioglio ne ha fatta un’altra delle sue! Il cantante, infatti, non ha riconosciuto Luca Onestini che, in realtà, ha ...GFVip 5, Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: l'ex velino si è lasciato andare ad un lungo sfogo con Cristiano Melgioglio ...