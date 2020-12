Ferrari, Camilleri: l’AD si è dimesso (Di venerdì 11 dicembre 2020) La notizia è arrivata nella notte. Louis Camilleri non sarà più l’amministratore delegato della Scuderia Ferrari. Il dirigente ha motivato le sue dimissioni, specificando come la causa principale siano motivazioni personali che l’hanno costretto a prendere questa decisione. Camilleri: chi al suo posto? Notizia che ha sconvolto la Ferrari e tutti i suoi tifosi. Il presidente esecutivo della Ferrari, John Elkan svolgerà l’incarico di Camilleri fino alla nomina del nuovo amministratore delegato. La scelta del nuovo amministratore delegato verrà invece affidata al Consiglio di amministrazione della Ferrari. L’avventura di Camilleri con la Ferrari era iniziata nel 2015. Il dirigente venne nominato Direttore non esecutivo e membro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) La notizia è arrivata nella notte. Louisnon sarà più l’amministratore delegato della Scuderia. Il dirigente ha motivato le sue dimissioni, specificando come la causa principale siano motivazioni personali che l’hanno costretto a prendere questa decisione.: chi al suo posto? Notizia che ha sconvolto lae tutti i suoi tifosi. Il presidente esecutivo della, John Elkan svolgerà l’incarico difino alla nomina del nuovo amministratore delegato. La scelta del nuovo amministratore delegato verrà invece affidata al Consiglio di amministrazione della. L’avventura dicon laera iniziata nel 2015. Il dirigente venne nominato Direttore non esecutivo e membro ...

