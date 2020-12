Due giorni di controllo nel rione bunker: sequestrata frutta, pusher in fuga (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Due giorni di controlli con la presenza costante dei Carabinieri della Compagnia di Napoli Stella nel rione Borgo Sant’Antonio Abate, meglio noto come Buvero. I militari – su disposizione del comando provinciale di Napoli – insieme ai carabinieri del reggimento Campania, a quelli del nucleo radiomobile di Napoli e alla Polizia municipale hanno setacciato le strade del rione. 107 le persone in totale identificate e di queste, 74 sono pregiudicati. Diciannove i cittadini che non indossavano la mascherina e quindi sanzionati per le normative anti-covid. 23 sanzioni per occupazione del suolo pubblico per un totale di 44mila euro. Durante le operazioni sono stati anche sequestrati 3 quintali di frutta e verdura perché privi di indicazioni circa la provenienza. I controlli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Duedi controlli con la presenza costante dei Carabinieri della Compagnia di Napoli Stella nelBorgo Sant’Antonio Abate, meglio noto come Buvero. I militari – su disposizione del comando provinciale di Napoli – insieme ai carabinieri del reggimento Campania, a quelli del nucleo radiomobile di Napoli e alla Polizia municipale hanno setacciato le strade del. 107 le persone in totale identificate e di queste, 74 sono pregiudicati. Diciannove i cittadini che non indossavano la mascherina e quindi sanzionati per le normative anti-covid. 23 sanzioni per occupazione del suolo pubblico per un totale di 44mila euro. Durante le operazioni sono stati anche sequestrati 3 quintali die verdura perché privi di indicazioni circa la provenienza. I controlli ...

