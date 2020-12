Diabete: Quale frutta è consentita? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alfie Borromeo Il Diabete si sta diffondendo sempre più velocemente negli ultimi anni, sia nei Paesi avanzati che in quelli con economia emergente. Si tratta di una patologia cronica caratterizzata da una elevata concentrazione di glucosio nel sangue. Le persone affette da Diabete dovrebbero far seguire alla terapia farmacologica una corretta dieta per diabetici composta principalmente da alimenti vegetali capaci di regolare o da non alterare i livelli di zuccheri nel sangue. Una corretta alimentazione gioca un ruolo fondamentale principalmente in caso di Diabete di tipo 2. La dieta mediterranea, basata sul consumo regolare di verdura, legumi, cereali integrali e frutta, è al momento, secondo gli esperti di diabetologia, la migliore soluzione da adottare per equilibrare e ottimizzare i livelli di zuccheri nel ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alfie Borromeo Ilsi sta diffondendo sempre più velocemente negli ultimi anni, sia nei Paesi avanzati che in quelli con economia emergente. Si tratta di una patologia cronica caratterizzata da una elevata concentrazione di glucosio nel sangue. Le persone affette dadovrebbero far seguire alla terapia farmacologica una corretta dieta per diabetici composta principalmente da alimenti vegetali capaci di regolare o da non alterare i livelli di zuccheri nel sangue. Una corretta alimentazione gioca un ruolo fondamentale principalmente in caso didi tipo 2. La dieta mediterranea, basata sul consumo regolare di verdura, legumi, cereali integrali e, è al momento, secondo gli esperti di diabetologia, la migliore soluzione da adottare per equilibrare e ottimizzare i livelli di zuccheri nel ...

Diabete: Quale frutta è consentita?

L’analisi dei dati relativi alla popolazione americana conferma quanto emerso per i pazienti italiani. Lo studio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca pubblicato s ...

Diabetologia e Covid, nuovi strumenti per garantire l’assistenza anche da remoto

Un’assistenza senza interruzioni anche nel periodo dell’emergenza Covid, con l’utilizzo di strumenti innovativi per dare la massima sicurezza ai pazienti. Non si è mai fermata e continua a garantire p ...

