De Luca fa il Grinch: “Natale e Capodanno non esistono” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca striglia i suoi “discepoli” e mantiene alto lo stato di allerta Covid Durante la consueta conferenza stampa in diretta Facebook ogni venerdì… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo Destriglia i suoi “discepoli” e mantiene alto lo stato di allerta Covid Durante la consueta conferenza stampa in diretta Facebook ogni venerdì… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

apetrazzuolo : De Luca oggi versione Grinch: “Quest’anno il Natale non esiste” ?? - ComenoMassi : RT @GloriaP81: Ditemi che già gira un meme di De Luca in versione “Il Grinch”. - GloriaP81 : Ditemi che già gira un meme di De Luca in versione “Il Grinch”. - Luca_Scialo81 : Conte versione Grinch: cosa non si potrà fare a Natale e Capodanno -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Grinch De Luca fa il Grinch: “Natale e Capodanno non esistono” BlogLive.it De Luca fa il Grinch: “Natale e Capodanno non esistono”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca striglia i suoi “discepoli” e mantiene alto lo stato di allerta Covid. Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campan ...

Politici a Natale, l’irriverente calendario dell’Avvento delle Bimbe di Fagio

SARONNO – Spassoso, acuto, divertente ed irriverente: è il calendario dell’Avvento dedicato ai politici saronnesi. E’ su Instagram e porta la firma de “Le bimbe di ...

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca striglia i suoi “discepoli” e mantiene alto lo stato di allerta Covid. Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campan ...SARONNO – Spassoso, acuto, divertente ed irriverente: è il calendario dell’Avvento dedicato ai politici saronnesi. E’ su Instagram e porta la firma de “Le bimbe di ...