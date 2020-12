Covid: record in Germania, quasi 30mila contagi e 600 morti (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Germania, che già nei giorni scorsi aveva registrato dei numeri allarmanti, per quanto riguarda il contagio da Covid-19, ha dichiarato un nuovo incremento. I dati, registrati dall’Istituto Robert Koch, parlano di nuovi picchi nella diffusione dell’epidemia. Nell’arco di 24 ore sono stati segnalati 29.875 nuovi contagi (oltre 6.000 più di ieri, quando erano stati L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) La, che già nei giorni scorsi aveva registrato dei numeri allarmanti, per quanto riguarda ilo da-19, ha dichiarato un nuovo incremento. I dati, registrati dall’Istituto Robert Koch, parlano di nuovi picchi nella diffusione dell’epidemia. Nell’arco di 24 ore sono stati segnalati 29.875 nuovi(oltre 6.000 più di ieri, quando erano stati L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

