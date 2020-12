Cosa sono gli organoidi e perché il Mit propone per loro una “carta d’identità” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non esiste un fiocco di neve uguale all’altro, e lo stesso possiamo dire degli organoidi, strutture cresciute in laboratorio per emulare i tessuti e gli organi del corpo umano: piccoli muscoli cardiaci, mini-cervelli, e così via. Queste differenze condizionano molto la ricerca sul fronte, poiché diventa molto complicato il confronto tra un risultato e l’altro, e limitano drasticamente la loro applicazione. Per superare questa barriera, gli scienziati del Mit di Boston hanno sviluppato Scout, una piattaforma per l’analisi, il confronto, la raccolta di immagini 3D e la classificazione automatizzata di questi oggetti. Un sistema che molto probabilmente fungerà da catalizzatore per la valutazione degli organoidi in medicina, ma anche per lo studio di modelli di malattia e la ricerca di una cura. In questo video, eccone ... Leggi su wired (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non esiste un fiocco di neve uguale all’altro, e lo stesso possiamo dire degli, strutture cresciute in laboratorio per emulare i tessuti e gli organi del corpo umano: piccoli muscoli cardiaci, mini-cervelli, e così via. Queste differenze condizionano molto la ricerca sul fronte, poiché diventa molto complicato il confronto tra un risultato e l’altro, e limitano drasticamente laapplicazione. Per superare questa barriera, gli scienziati del Mit di Boston hanno sviluppato Scout, una piattaforma per l’analisi, il confronto, la raccolta di immagini 3D e la classificazione automatizzata di questi oggetti. Un sistema che molto probabilmente fungerà da catalizzatore per la valutazione degliin medicina, ma anche per lo studio di modelli di malattia e la ricerca di una cura. In questo video, eccone ...

TizianaFerrario : 887 morti lasciano senza fiato. Sono troppi. Cosa c’è che non funziona? Smettiamo di pensare agli spostamenti e a d… - ItaliaViva : Sul Recovery Fund a luglio avevamo chiesto un dibattito parlamentare. Nulla. Poi scopriamo che ci sono 9 miliardi s… - La7tv : #lariachetira Maria Giovanna #Maglie: 'La cosa che mi turba di più è pensare a quello che siamo oggi rispetto a que… - AnaUlcinj : @dobrevsunicorns Noi in famiglia siamo stati coinvolti in una cosa simile anni fa.E in un primo momento vuoi ripaga… - blue__unicorn : Unica cosa buona portata dalla laurea sono i confetti che mangerò per giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sono Spid e Cashback: cosa sono e come funzionano. Tutte le istruzioni il Resto del Carlino Genova, il nuovo Hennebique: hotel, alloggi per studenti e non solo. Quando partono i lavori

Genova - Dell'Hennebique, vero e proprio 'gigante dormiente' al Porto di Genova, se ne parla ormai da tanti anni. Ora, il grande silos granaio è pronto a una seconda vita. È stato firmato nella mattin ...

Trenord, arrivano i treni a idrogeno ma restano molti dubbi. Greenwashing incluso

Non è ancora chiaro quale strategia di sviluppo di nuove tecnologie e di trasporti sostenibili stia dietro all’annuncio del progetto di Ferrovie Nord (Fnm) e Trenord sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, pe ...

Genova - Dell'Hennebique, vero e proprio 'gigante dormiente' al Porto di Genova, se ne parla ormai da tanti anni. Ora, il grande silos granaio è pronto a una seconda vita. È stato firmato nella mattin ...Non è ancora chiaro quale strategia di sviluppo di nuove tecnologie e di trasporti sostenibili stia dietro all’annuncio del progetto di Ferrovie Nord (Fnm) e Trenord sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, pe ...