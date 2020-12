Casadilego ha vinto X Factor 2020, Alessandro Cattelan lascia la conduzione del talent – VIDEO (Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ Casadilego la giovane vincitrice di X Factor 2020, andato in onda ieri sera con la puntata finale, in diretta non solo su Sky Uno ma anche in chiaro su Tv8. Una vittoria che in parte ha stravolto le analisi dei bookmaker che avevano visto un testa a testa proprio tra la vincitrice e Blind,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 11 dicembre 2020) E’la giovane vincitrice di X, andato in onda ieri sera con la puntata finale, in diretta non solo su Sky Uno ma anche in chiaro su Tv8. Una vittoria che in parte ha stravolto le analisi dei bookmaker che avevano visto un testa a testa proprio tra la vincitrice e Blind,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

mchl_issor : RT @cidadadoar: VOLEVO CONDIVIDERE LA MIA GIOIA ANCHE CON VOI HANNO VINTO GAIA GOZZI E CASADILEGO #circozzi - winzard88 : Ha vinto #casadilego. Io super felice, è l'unica che mi spingerebbe ad andare ad un suo concerto! Le auguro la carr… - aleoprebb : Allora, io non ho niente contro Casadilego, ovvero la ragazza che ha vinto Xfactor, anche perché ha una bellissima… - narcissabog : comunque sono felicissima abbia vinto casadilego solo per manuelito che è una bomba - intomlinsonarms : Ho visto che ieri ha vinto Casadilego, mi auguro per lei che non sia la solita brava vincitrice di #XFactor che poi non si caga più nessuno -