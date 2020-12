Carceri | a Poggioreale una giornata di digiuno e solidarietà | “Non perdiamo più tempo”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel carcere diandrà in atto una “die di” per chiedere misure urgenti per il mondo penitenziario. L’iniziativa, che si terrà sabato 19 dicembre a Napoli, è stata promossa dal Garante per i diritti dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, ed il responsabile della pastorale carceraria della diocesi di Napoli, don Franco Esposito. Nel corso dellasul tema “Fame di Giustizia e Sete di Verità” (dalle 11 alle 15) si terrà anche un presidio dinanzi al carcere di. “Porteremo la nostra fame di giustizia e la nostra sete di verità, ognuno con la propria storia e la propria visione del mondo, ma tutti insieme per gridare forte che non è più tempo di perdere tempo e che c’è bisogno di ...