Borrelli su Bertolaso candidato a sindaco di Roma: «Lo vedrei bene. È un uomo straordinario»

Da Borrelli su Bertolaso, parole di riconoscenza e stima. Il capo della Protezione Civile promuove a pieni voto l'eventuale candidatura di Guido Bertolaso a sindaco di Roma da parte del centrodestra per le prossime comunali del 2021. Intervistato dall'ex ministro Antonio Guidi a Radio Radio, il capo della Protezione civile usa parola di profonda stima per descrivere il suo predecessore, a cui riconosce nella sostanza, il ruolo di mentore e maestro nelle scelte professionali che li accomunano. Riassumendo tutto in una semplice, quanto efficace dichiarazione, che porta Borrelli a dire: «Bertolaso sindaco? Lo vedrei bene. È una persona straordinaria».

