Al Bano in coppia con la figlia Jasmine Carrisi a The Voice che dice | “Non me lo aspettavo da mio padre che … ”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ale lasono, in, giudici a Thejunior il programma Rai condotto da Antonella Clerici che vede, come altri giudici, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Ci sono state molte critiche sulla presenza della giovanissimae in tanti si sono ribellatindo che se è li è solo perché il papà All’ha raccomandata. Alè intervenutondo che non è stata sua l’idea ma di Antonella Clerici che ha confermato aggiungendo che, oltre ad essere molto preparata musicalmente, è anche garbata con tutti e molto educata. Anche Maurizio Costanzo è intervenutondo che è anche normale che unaiuti i figli ...