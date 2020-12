X Factor, Alessandro Cattelan in lacrime annuncia addio al programma: “Sono contento di aver finito” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessandro Cattelan annuncia l’addio a X Factor. Una notizia improvvisa, comunicata in diretta dallo stesso presentatore a pochissimi minuti dall’annuncio del vincitore dell’edizione 2020. “Per me è arrivato il momento di voltare pagina, questa è la mia ultima puntata di X Factor ma sono contento di aver finito. Non lascio un programma ma una famiglia“ le parole di Cattelan, che ha ringraziato tutto lo staff, la produzione e i giudici che si sono alternati al tavolo in questi anni. Giudici che hanno dedicato a Cattelan un video che ha riassunto l’avventura del presentatore al timone del programma negli ultimi dieci anni. X Factor 2020, vittoria di Casadilego su Little ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020)l’a X. Una notizia improvvisa, comunicata in diretta dallo stesso presentatore a pochissimi minuti dall’annuncio del vincitore dell’edizione 2020. “Per me è arrivato il momento di voltare pagina, questa è la mia ultima puntata di Xma sonodifinito. Non lascio unma una famiglia“ le parole di, che ha ringraziato tutto lo staff, la produzione e i giudici che si sono alternati al tavolo in questi anni. Giudici che hanno dedicato aun video che ha riassunto l’avventura del presentatore al timone delnegli ultimi dieci anni. X2020, vittoria di Casadilego su Little ...

trash_italiano : Alessandro Cattelan lascia ufficialmente la conduzione di X Factor Italia - yoso_24 : RT @bevllisario: ALESSANDRO CATTELAN SEI TU X FACTOR SEI TU, CI MANCHERAI COME L’ARIA ???? #XF2020 - sofisyrup : RT @_morningsun: ALESSANDRO CATTELAN CHE CAZZO VUOL DIRE CHE ABBANDONI X FACTOR IO MI METTO A PIANGERE MA OH SEI PAZZO #XF2020 - Cinziadlp : #XF2020 Alessandro Cattelan lascia X Factor, l’addio in diretta durante la finale - gaiasanatomy : RT @MarioManca: #AlessandroCattelan lascia #XF2020 dopo 10 anni: «Finisce un pezzo della mia vita» -

Ultime Notizie dalla rete : Factor Alessandro Alessandro Cattelan lascia X Factor Tvblog Alessandro Cattelan lascia X Factor dopo 10 anni: «Finisce un pezzo della mia vita»

Durante la finale della quattordicesima edizione di «X Factor», Alessandro Cattelan annuncia il suo addio dal programma di Sky Uno che ha brillantemente condotto per 10 anni: «È arrivato il momento di ...

Alessandro Cattelan lascia X Factor: “È finita un’epoca, grazie a chi mi ha dato fiducia”

Ultima puntata di X Factor nonché ultima che vede Alessandro Cattelan come conduttore. Il suo addio al talent show di Sky era già stato annunciato. Eppure i fan più affezionati non possono che ...

Durante la finale della quattordicesima edizione di «X Factor», Alessandro Cattelan annuncia il suo addio dal programma di Sky Uno che ha brillantemente condotto per 10 anni: «È arrivato il momento di ...Ultima puntata di X Factor nonché ultima che vede Alessandro Cattelan come conduttore. Il suo addio al talent show di Sky era già stato annunciato. Eppure i fan più affezionati non possono che ...