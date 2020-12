Una lentiggine tatuata | così una madre riconosce uno dei gemelli

alvaroricotta : @perfettotedesco Mi presti una tua lentiggine - whysodisturbing : Tra un muro di glicine, ti spunta una lentiggine Il tuo cuore puro affoga il mio carattere difficile Fa' senti' la… -

Ultime Notizie dalla rete : Una lentiggine

Fanpage.it

Mamma 31enne tatua uno dei suoi due gemelli per riconoscerli, dopo che la suocera aveva iniettatto un farmaco al bambino sbagliato.La madre di Adam e Jack ha deciso di tatuare una “lentiggine” su uno dei suoi due gemellini, dopo che per errore la suocera – che ...Le lentiggini sono piccole macchie di colore variabile (dal giallo-arancio fino ad arrivare al marrone-bruno) che rappresentano una discromia cutanea definita di tipo ipercromico. Non è corretto ritenere le lentiggini una malattia della pelle, dal momento che esse non rappresentano una conseguenza medica e non provocano alcun tipo di disturbo.Le lentiggini (dal latino lentigo) sono lesioni melanocitiche comuni. Nel linguaggio comune esse sono confuse con le efelidi; in dermatologia invece i due termini indicano due macule differenti: mentre le lentiggini sono dovute ad una proliferazione di cellule (melanociti), le efelidi posseggono un numero costante di melanociti.lentìggine s. f. [dal lat. lentigo -ginis, der. di lens lentis «lenticchia»]. – Piccola macchia bruna o nera, liscia o prominente, che compare talora sul volto, sul collo, sulle spalle, sul tronco, sul dorso delle mani.