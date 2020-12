Una app per parlare con il medico di famiglia (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si chiama “SM 3.0”: un vero e proprio studio medico digitale per comunicare a distanza, effettuare video consulti, condividere ricette mediche. Sviluppata da Nusa con il supporto incondizionato di Angelini Pharma, l'App è promossa da FIMMG, Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, e scaricabile gratuitamente da dispositivi iOS e Android. L'App rende possibile il monitoraggio della salute del paziente, a vantaggio della prevenzione e dell'aderenza terapeutica in totale sicurezza. Il paziente può avviare video-consulti e visite in videoconferenza, ricevere impegnative per gli esami e condividere i referti. Secondo l'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, 3 medici su 4 ritengono che la telemedicina sia stata decisiva nella fase di emergenza e il 36% continuerà a utilizzarla anche dopo.“In questo momento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si chiama “SM 3.0”: un vero e proprio studiodigitale per comunicare a distanza, effettuare video consulti, condividere ricette mediche. Sviluppata da Nusa con il supporto incondizionato di Angelini Pharma, l'App è promossa da FIMMG, Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, e scaricabile gratuitamente da dispositivi iOS e Android. L'App rende possibile il monitoraggio della salute del paziente, a vantaggio della prevenzione e dell'aderenza terapeutica in totale sicurezza. Il paziente può avviare video-consulti e visite in videoconferenza, ricevere impegnative per gli esami e condividere i referti. Secondo l'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, 3 medici su 4 ritengono che la telemedicina sia stata decisiva nella fase di emergenza e il 36% continuerà a utilizzarla anche dopo.“In questo momento ...

