Ultime Notizie Roma del 10-12-2020 ore 12:10 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto a 64 anni Paolo Rossi ex calciatore campione del mondo con l’Italia nel 1982 stesso anno in cui vinse il pallone d’oro in quei mondiali di spagna Si aggiudica anche il titolo di capocannoniere con la Juve di Trapattoni conquistato due scudetti Quattro Coppe la notizia della sua scomparsa è stata nella notte dalla moglie Federica Cappelletti e dal giornalista sportivo Enrico Varriale Rossi era malato da anni il cordoglio di Zoff Cabrini se ne va un fratello l’omaggio del Brasile Uccise il nostro sogno ma per lui grande rispetto maniere a mezz’asta Coverciano in FIGC e con te parteciperà oggi o domani il vertice del Consiglio Europeo chiamato a dare il via libera al piano di rilancio economico più grande della storia del next generation europeo attaccato da Renzi premier ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 dicembre 2020)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto a 64 anni Paolo Rossi ex calciatore campione del mondo con l’Italia nel 1982 stesso anno in cui vinse il pallone d’oro in quei mondiali di spagna Si aggiudica anche il titolo di capocannoniere con la Juve di Trapattoni conquistato due scudetti Quattro Coppe la notizia della sua scomparsa è stata nella notte dalla moglie Federica Cappelletti e dal giornalista sportivo Enrico Varriale Rossi era malato da anni il cordoglio di Zoff Cabrini se ne va un fratello l’omaggio del Brasile Uccise il nostro sogno ma per lui grande rispetto maniere a mezz’asta Coverciano in FIGC e con te parteciperà oggi o domani il vertice del Consiglio Europeo chiamato a dare il via libera al piano di rilancio economico più grande della storia del next generation europeo attaccato da Renzi premier ...

amnestyitalia : ?? Ultime notizie: Iran, l'esecuzione di Ahmadreza Djalali risulta posticipata per i prossimi giorni, ma la situazio… - fanpage : Gino Strada: “Il disastro della sanità iniziato con gli investimenti sui privati” - Agenzia_Ansa : In #Austria, in vista delle #vacanze di #Natale, scatta l'obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero. Non bas… - Calab_Magnifica : Incidente Catanzaro: tre feriti e due le auto coinvolte nello scontro - Corriere : Qui tutte le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo ?? -