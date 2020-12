Tempesta d’amore, casting news: arriva URS BAUER, criminale ed ex allenatore di Vanessa! (Di giovedì 10 dicembre 2020) Con il suo arrivo Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) ha sconvolto parecchie vite in quel del Fürstenhof. Tra poco, però, sarà la sua vita a finire nell’occhio del ciclone. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, arriverà al Fürstenhof una vecchia conoscenza della ragazza, rivelando un inaspettato lato oscuro di quest’ultima… Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 10 dicembre: la scelta di Davide è tra Beatrice e Chiara? Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Urs BAUER arriva al Fürstenhof Urs affronta Vanessa, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldBella, intelligente e ambiziosa, Vanessa sembra avere avuto tutto dalla vita. Determinata a puntare sempre al massimo, la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) è subito ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 10 dicembre 2020) Con il suo arrivo Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) ha sconvolto parecchie vite in quel del Fürstenhof. Tra poco, però, sarà la sua vita a finire nell’occhio del ciclone. Nelle prossime puntate italiane di, infatti, arriverà al Fürstenhof una vecchia conoscenza della ragazza, rivelando un inaspettato lato oscuro di quest’ultima… Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 10 dicembre: la scelta di Davide è tra Beatrice e Chiara?, anticipazioni puntate italiane: Ursal Fürstenhof Urs affronta Vanessa,© ARD/Christof ArnoldBella, intelligente e ambiziosa, Vanessa sembra avere avuto tutto dalla vita. Determinata a puntare sempre al massimo, la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) è subito ...

