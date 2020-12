Sant’Egidio: “Sarà un Natale diverso ma con gli amici di sempre” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSant’Egidio (Sa) – Anche questo Natale, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, Sant’Egidio sarà al fianco dei più fragili, che conosce e sostiene durante tutto l’anno. Sono i tanti poveri, vecchi e nuovi, che in questi mesi hanno conosciuto difficoltà crescenti. Basta pensare che da marzo scorso la Comunità ha creato in Italia oltre 50 nuovi centri di distribuzione alimentare e – rispettando le dovute misure di prevenzione –nelle sue mense è arrivata a offrire più di 6.000 pasti a settimana. «Questo Natale sarà diverso dal solito– dichiara il portavoce della Comunità di Sant’Egidio, Roberto Zuccolini – ma non mancherà il nostro impegno per essere vicini a chi si trova in difficoltà. Oggi più che mai, data la situazione di forte fragilità e incertezza, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – Anche questo, nonostante le difficoltà legate alla pandemia,sarà al fianco dei più fragili, che conosce e sostiene durante tutto l’anno. Sono i tanti poveri, vecchi e nuovi, che in questi mesi hanno conosciuto difficoltà crescenti. Basta pensare che da marzo scorso la Comunità ha creato in Italia oltre 50 nuovi centri di distribuzione alimentare e – rispettando le dovute misure di prevenzione –nelle sue mense è arrivata a offrire più di 6.000 pasti a settimana. «Questosaràdal solito– dichiara il portavoce della Comunità di, Roberto Zuccolini – ma non mancherà il nostro impegno per essere vicini a chi si trova in difficoltà. Oggi più che mai, data la situazione di forte fragilità e incertezza, ...

