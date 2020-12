(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ildie domani, il primo in presenza a Bruxelles dopo le restrizioni in tutta Europa degli ultimi due mesi, dovrebbe avere un clima più disteso del previsto, visto l’accordo trovato dalla presidenza di turno tedesca con, per superare il loro veto sull’approvazione del bilancio comune e il conseguente via libera ai fondi del. “Per ora abbiamo un accordo tra Varsavia, Budapest e Berlino – ha detto ieri sera il vicepremier polacco Jaroslaw Gowin ai giornalisti a Varsavia – Credo che questo accordo includerà anche le 24 capitali europee rimanenti”. “Questo accordo è il risultato dei grandi sforzi di, ma anche della presidenza tedesca”, ha detto Milos ...

alexbarbera : Breve storia triste. Più medici! Più ospedali! Il Recovery Fund destina alla sanità 9 miliardi fra il 2021 e il 202… - marattin : Forse qualcuno in queste ore si sta chiedendo se davvero era necessario fare tutto questo “caos” sull’ipotesi di ca… - ItaliaViva : Recovery fund, Task Force. Si leggono tante cose. Questa è la posizione di Italia Viva: cosa abbiamo chiesto e perc… - PomoGianluca : RT @meb: Con il recovery fund stiamo ipotecando il futuro dei nostri figli. È tanto strano chiedere che parlamento e governo si assumano la… - DarioStefano : Se volessimo, con onestà intellettuale, richiamare l'enorme portata della nuova risposta europea, che è anche manif… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund

Il Consiglio europeo di oggi e domani, il primo in presenza a Bruxelles dopo le restrizioni in tutta Europa degli ultimi due mesi, dovrebbe avere ...Oggi le mosse della Bce per sostenere la crescita - Brexit: tempo scaduto tra Boris e Ursula - Exor nel lusso in Cina insieme ad Hermès - Risiko bancario sempre sulla scena ...Recovery fund, compromesso con Polonia e Ungheria oggi in Consiglio europeo Pubblicato il 10/12/2020 Ultima modifica il 10/12/2020 alle ore 09:54 Teleborsa. Il Consiglio europeo di oggi e domani, il ...Compromesso Ue con Ungheria e Polonia: l’accordo sul Recovery Fund è a un passo - La Stampa Le controversie sullo stato di diritto saranno risolte dalla Corte di giustizia europea. Dubbi tra i...09 dicembre 2020 La Polonia e l'Ungheria hanno concordato un compromesso con la Germania per sbloccare il Recovery fund e il budget dell'Unione europea, rimasti in fase di stallo dopo il rifiuto ...