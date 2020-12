Napoli, Riccio (vice Gattuso): «Complimenti ai ragazzi. Serie A? I punti sono 21» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gigi Riccio, vice allenatore del Napoli, ha parlato dopo il pareggio contro la Real Sociedad ed il passaggio ai sedicesimi di Europa League Gigi Riccio, vice allenatore del Napoli di Rino Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara contro il Real Sociedad. LA GARA – «Le difficoltà del girone le conoscevamo benissimo e quindi i Complimenti vanno fatti ai ragazzi, perché in tutte le partite servivano sacrificio e abnegazione, per poi sfruttare i punti di forza. Oggi affrontavamo una squadra forte e in salute, ci siamo riusciti ed è andata bene». ZIELINSKI – «Siamo tanto contenti quanto eravamo dispiaciuti prima perdendolo per un mese a causa del Covid. I punti sul campo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gigiallenatore del, ha parlato dopo il pareggio contro la Real Sociedad ed il passaggio ai sedicesimi di Europa League Gigiallenatore deldi Rino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara contro il Real Sociedad. LA GARA – «Le difficoltà del girone le conoscevamo benissimo e quindi ivanno fatti ai, perché in tutte le partite servivano sacrificio e abnegazione, per poi sfruttare idi forza. Oggi affrontavamo una squadra forte e in salute, ci siamo riusciti ed è andata bene». ZIELINSKI – «Siamo tanto contenti quanto eravamo dispiaciuti prima perdendolo per un mese a causa del Covid. Isul campo ...

Su Zielisnki, autore del gol che ha sbloccato la gara: “Siamo contenti, allo stesso modo eravamo dispiaciuti quando c’è stato il suo periodo di stop – spiega a Sky Sport – Sull’atteggiamento difensivo ...

Gigi Riccio, secondo di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli, ha analizzato il pareggio casalingo degli azzurri contro la Real Sociedad.

