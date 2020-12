Napoli Real Sociedad, è di Zielinski il primo gol nello stadio Diego Armando Maradona (Di giovedì 10 dicembre 2020) Piotr Zielinski è l’autore del primo gol nello stadio Diego Armando Maradona: il polacco ha sbloccato il match contro la Real Sociedad Piotr Zielinski è l’autore del primo gol nello stadio Diego Armando Maradona. Sugli sviluppi di un corner, il trequartista polacco è stato lesto ad avventarsi su un pallone nell’area avversaria e a battere Remiro con una conclusione vincente. Sbloccato il match contro la Real Sociedad. ZINEDINE Zielinski ?? pic.twitter.com/qCAbbK5sLG — ????? & ????? ?? (@FootPolak) December 10, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Piotrè l’autore delgol: il polacco ha sbloccato il match contro laPiotrè l’autore delgol. Sugli sviluppi di un corner, il trequartista polacco è stato lesto ad avventarsi su un pallone nell’area avversaria e a battere Remiro con una conclusione vincente. Sbloccato il match contro la. ZINEDINE?? pic.twitter.com/qCAbbK5sLG — ????? & ????? ?? (@FootPolak) December 10, 2020 Leggi su Calcionews24.com

sscnapoli : ?? | #NapoliRealSociedad sarà diretta dall’arbitro israeliano Grinfeld ?? - Raf45427188 : @CiroTroise la fortuna del Napoli è che il Real Sociedad non ha una gran punta se no eravamo 2/3 a zero, gran bella… - sscalcionapoli1 : Napoli-Real Sociedad, statistiche primo tempo: comandano gli spagnoli, ma gli azzurri sono in vantaggio… - Donchisciotte6 : @ArabaFenice1078 @Gigi67896318 Chiedigli che modulo sta facendo il Napoli, e se è possibile vedere un cambio di gio… - Raf45427188 : @annatrieste la fortuna del Napoli è che il Real Sociedad non ha una gran punta se no eravamo 2/3 a zero real, gran… -