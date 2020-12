MotoGP, Alex Marquez: 'Nel 2021 avrò meno pressione addosso' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alex Marquez è stato senza dubbio uno dei piloti sotto la lente d'ingrandimento durante la stagione 2020, per svariate ragioni. In primis per il pesante cognome, come nel caso di Mick Schumacher per ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 10 dicembre 2020)è stato senza dubbio uno dei piloti sotto la lente d'ingrandimento durante la stagione 2020, per svariate ragioni. In primis per il pesante cognome, come nel caso di Mick Schumacher per ...

infoitsport : MotoGP, Alex Marquez: “Capisco la scelta Honda” - infoitsport : MotoGP, Alex Marquez: 'Non siamo pronti a lottare per il Mondiale' - gponedotcom : Alex Marquez: 'Io e Marc siamo più simili di quanto sembri sulla Honda': 'Lo dicono i dati. Batterlo? Non so se pot… - infoitsport : MotoGP, Alex Briggs-Valentino Rossi: a Jerez la triste verità - RTR_MotoGP : Comunque da quando ha la barba, Alex Briggs pare Salvini #MotoGP -