Milan Parma, Ibrahimovic ancora in dubbio: le ultime sullo svedese (Di giovedì 10 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic è ancora in dubbio per il match di domenica contro il Parma: sarà decisivo l'allenamento di domani Dopo la diagnosi del problema al bicipite femorale della gamba sinistra, Zlatan Ibrahimovic ha fatto di tutto per bruciare le tappe ed essere a disposizione di mister Pioli il prima possibile. Secondo quanto riportato da Sky Sport però, lo svedese è ancora in dubbio per il match di domenica contro il Parma. Sarà decisivo in tal senso l'allenamento di domani a Milanello. Qualora il numero 11 rossonero dovesse partecipare insieme al resto del gruppo alla seduta, allora verrà con ogni probabilità convocato per la partita.

