Michelle Hunziker davanti a tutti | “Mi tolgo la mascherina…”

Leggi su kronic

(Di giovedì 10 dicembre 2020)ed il gestoai propri follower su Instagram lasciasbigottiti. Come avranno reagito i fan ?(Instagram)è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram infatti vanta ben quasi 5 milioni di follower eapprezzano moltissimo la showgirl. Sul suo profilo oltre lei anche la figlia è una grande protagonista con molte gag insieme alla madre. La bella conduttrice usa i suoi canali social anche per informare i suoi fan su i tanti programmi a cui prende parte o per dare qualche info in più sulle novità inerenti sempre allo spettacolo. Ultimamente infatti laha usato il suo profilo per promuovere il suo programma “All together ...