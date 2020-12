Liverpool una notte e 4 record | due sono di Salah…

(Di giovedì 10 dicembre 2020)magica per ilanche senza la vittoria in Champions League contro il Midtjylland. Nonostante qualche parere poco entusiasta di Klopp, i Reds trovano il pari e il primato solitario nel girone ma soprattutto ben quattroda ricordare. Due di questi, li ha messi a segno Mohamed Salah.: 4in una seracaption id="attachment 1063319" align="alignnone" width="710"Salah (getty images)/captionLa trasferta delin terra danese porta con sé anche cose buone oltre al punto ottenuto. Infatti, come sottolinea Opta, i Redsriusciti a mettere a segno addirittura quattrostorici. I primi duerelativi alla rete di Mohamed Salah, autore dell'unico gol (valido) della ...

Infatti, come sottolinea Opta, i Reds sono riusciti a mettere a segno addirittura quattro record storici. I primi due sono ... con 18 e 25 giorni, è diventato il debuttante del Liverpool più giovane a ...Addio ad un altro pezzo della storia del calcio. A pochi giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, arriva nella notte la notizia... Scopri di più ...Notte magica per il Liverpool anche senza la vittoria in Champions League contro il Midtjylland. Nonostante qualche parere poco entusiasta di Klopp, i Reds trovano il pari e il primato solitario nel girone ma soprattutto ben quattro record da ricordare. Due di questi, li ha messi a segno Mohamed Salah.Non così lontano neppure il record di vittorie in una singola stagione (32), quattro in più di quelle ottenute fin qui dal Liverpool, che ad Anfield ha sempre vinto (16 su 16), ed è a due soli successi dal primato assoluto di vittorie casalinghe (18).Il mercoledì sera ritorna ad illuminarsi delle luci del calcio internazionale e la Supercoppa Europea di Istanbul è il primo trofeo europeo della nuova stagione, che per il Liverpool evoca dolcissimi ricordi, a partire dalla notte di Madrid del maggio scorso dove è stata alzata la sesta Coppa dei Campioni, per concludersi con quelli del 2005, quando nella città turca Gerrard alzò la ...