L’anno che verrà | il Capodanno in casa Rai ci sarà e conduce Amadeus

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Manca meno di un mese alla notte di San Silvestro, ma quest’annodiverso: non ci saranno grandi festeggiamenti nelle piazze o veglioni nei ristoranti e adi amici. Il 2020, del resto, ha cambiato il modo di vivere e di approcciarsi alle festività da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19. In molti ora si augurano un 2021 nel segno della ripartenza anche grazie al vaccino. Alla televisione il compito, almeno in parte, di fare compagnia in attesa del countdown di mezzanotte e dell’avvento del nuovo anno.cheIl tradizionale appuntamento su Rai 1 concheci, econdotto dascorso il programma venne trasmesso dalla Basilicata mentre quest’anno si ...

AlbertoBagnai : Correva l’anno 2016 ( - Avvenire_Nei : #PapaFrancesco indice l'Anno di #SanGiuseppe. Nella ricorrenza dei 150 anni della proclamazione a patrono della Chi… - VittorioSgarbi : «Io ho quel che ho amato». Il 2020 è un anno da dimenticare. Il 2021 sarà – questo è l’auspicio di tutti – l’anno d… - beatrissxx : @Anna26685097 Ricordi bellissimi ?? Queste sono state le loro puntate migliori dello scorso daily, dove si sono avvi… - giulielle16_ : Anche quest'anno ho chiesto di regalarmi l'abbonamento a Il Post. Forse l'hanno capito che non voglio cose! Staremo a vedere -

Ultime Notizie dalla rete : L’anno che

Fortune Italia

L’anno in cui l’Italia dovrà rialzarsi e finalmente ripartire, iniziando magari con il ripensare proprio quegli spazi essenziali che più sono stati trasfigurati dal diffondersi dell ...L’anno che verrà 2020 su Rai 1: orari. Quello del 2021 sarà un Capodanno diverso, visto che a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 che ormai fa parte della nostre vite da quasi un anno non ci potranno essere assembramenti. Il coprifuoco è confermato alle ore 22:00, perciò tutti saranno costretti ad aspettare il nuovo anno dentro casa e senza amici e parenti.L’anno che verrà: Amadeus la sera di Capodanno in onda da uno studio Rai di Roma? L’indiscrezione. Sembrerebbe saltata l’ipotesi Terni per la messa in onda de L’anno che verrà, il ...