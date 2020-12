La vera partita di Renzi contro Conte. Ecco quali poltrone vuole (anche se non lo dice) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – Sui 209 miliardi del Recovery fund, Matteo Renzi vuole essere della partita. Il leader di Italia Viva ieri al Senato ha dettato le sue condizioni a Giuseppe Conte per tenere in vita il governo giallofucsia. E già ieri in tarda serata il premier ha iniziato a rivedere alcune sue posizioni sulla governance del Recovery fund e sulla cabina di regia. Ma restano dei punti fermi, anche per Conte. Punti fermi che possono far cadere il governo. A meno che certe poltrone non arrivino anche a Italia Viva. Le obiezioni di Renzi a Conte sono inoppugnabili Posto che tutti sanno che mai Mattarella manderebbe il Paese alle urne – visto che siamo alle prese con la pandemia, i miliardi Ue da gestire, la presidenza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – Sui 209 miliardi del Recovery fund, Matteoessere della. Il leader di Italia Viva ieri al Senato ha dettato le sue condizioni a Giuseppeper tenere in vita il governo giallofucsia. E già ieri in tarda serata il premier ha iniziato a rivedere alcune sue posizioni sulla governance del Recovery fund e sulla cabina di regia. Ma restano dei punti fermi,per. Punti fermi che possono far cadere il governo. A meno che certenon arrivinoa Italia Viva. Le obiezioni disono inoppugnabili Posto che tutti sanno che mai Mattarella manderebbe il Paese alle urne – visto che siamo alle prese con la pandemia, i miliardi Ue da gestire, la presidenza ...

