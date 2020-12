Inarrestabile EMUI 11 su Huawei P40 | altro aggiornamento a dicembre

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ci sono anche oggi 10alcune novità molto interessanti a proposito della famigliaP40, soprattutto in relazione a coloro che desiderano toccare con mano nel più breve tempo possibile l’con11 a bordo del proprio smartphone. In particolare, dopo la patch stabile distribuita in Asia il mese scorso, di cui vi abbiamo prontamente parlato anche sul nostro magazine, stamane bisogna per forza di cose concentrarsi su unpacchetto software molto delicato. Migliora11 suP40 condiAnche in questo caso, le prime informazioni sul nuovodiperP40 ci arrivano da una fonte come ...

Ultime Notizie dalla rete : Inarrestabile EMUI

OptiMagazine

Ci sono anche oggi 10 dicembre alcune novità molto interessanti a proposito della famiglia Huawei P40, soprattutto in relazione a ...A quanto pare, stiamo per assistere alla distribuzione su scala globale dell'aggiornamento con EMUI 11, secondo quanto pervenuto da Huawei ...Ci sono anche oggi 10 dicembre alcune novità molto interessanti a proposito della famiglia Huawei P40, soprattutto in relazione a coloro che desiderano toccare con mano nel più breve tempo possibile l’aggiornamento con EMUI 11 a bordo del proprio smartphone. In particolare, dopo la patch stabile distribuita in Asia il mese scorso, di cui vi abbiamo prontamente parlato anche sul nostro ...La distribuzione dell’EMUI 11 sta riguardando anche i possessori di Huawei P40 che, fino a questo momento, non hanno partecipato alla beta dell’aggiornamento. Per loro, il pacchetto sta giungendo via OTA con build 11.0.145. La versione software precedente richiesta è la EMUI 10.1.0.162.Se EMUI 11 su smartphone Huawei risulta essere un ottimo traguardo già raggiunto, quello già fissato per il 2021 prevede anche la prima installazione della soluzione software alternativa ad Android ossia Harmony POS su un primo numero di dispositivi del marchio.Proprio in questo dicembre dovrebbe già essere lanciata una versione prova dell’update e poi il prossimo aprile questa dovrebbe ...