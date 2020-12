Francesco De Gregori/ "La donna cannone si è scritta praticamente da sola" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Francesco De Gregori tra gli ospiti di "Qui e adesso", lo show di Massimo Ranieri su Rai3. Il cantautore rivela: "ho litigato spesso con La leva calcistica della classe ’68" Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 10 dicembre 2020)Detra gli ospiti di "Qui e adesso", lo show di Massimo Ranieri su Rai3. Il cantautore rivela: "ho litigato spesso con La leva calcistica della classe ’68"

repubblica : Quella volta che con Marco Tardelli e Francesco De Gregori cantò 'La storia siamo noi' - AnonymeRai : ? #Quieadesso, dal palco del @TeatroSistina il secondo appuntamento con lo show di Massimo Ranieri. Tra gli ospiti:… - fiorenzo__ : Francesco De Gregori ?La leva calcistica della classe '68 - XlAOKOO : @YIFAMINO Sei tu indifendibile anxora non ti ho perdonata per Francesco De Gregori - _PuntoZip_ : stasera in TV: Su Rai3 secondo appuntamento con “Qui e adesso” con Massimo Ranieri – Tra gli ospiti della puntata F… -