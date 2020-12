F1, GP Abu Dhabi 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 11 dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tutto è pronto per l’epilogo del Mondiale di F1 2020. Dopo il doubleheader sul circuito del Bahrain, i protagonisti della massima formula si preparano per il Gran Premio di Abu Dhabi. All’interno dell’impianto che sorge sull’isola di Yas Marina si conclude questa difficile stagione che ha già assegnato tutti i titoli a disposizione. Dopo l’emozionante evento nel ‘semi ovale’ di Sahkir e la vittoria del messicano Sergio Perez, il ‘Circus’ si appresta a scendere in pista ad Abu Dhabi, circuito che da alcuni anni è il tradizionale atto conclusivo del campionato. Lewis Hamilton spera di essere al via dell’ultima fatica del Mondiale 2020. Il britannico, out dal GP di Sahkir dopo esser risultato positivo del Coronavirus, potrebbe ritornare in pista in questo week-end, ma nulla è confermato. In caso di una nuova rinuncia del ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tutto è pronto per l’epilogo del Mondiale di F1. Dopo il doubleheader sul circuito del Bahrain, i protagonisti della massima formula si preparano per il Gran Premio di Abu. All’interno dell’impianto che sorge sull’isola di Yas Marina si conclude questa difficile stagione che ha già assegnato tutti i titoli a disposizione. Dopo l’emozionante evento nel ‘semi ovale’ di Sahkir e la vittoria del messicano Sergio Perez, il ‘Circus’ si appresta a scendere in pista ad Abu, circuito che da alcuni anni è il tradizionale atto conclusivo del campionato. Lewis Hamilton spera di essere al via dell’ultima fatica del Mondiale. Il britannico, out dal GP di Sahkir dopo esser risultato positivo del Coronavirus, potrebbe ritornare in pista in questo week-end, ma nulla è confermato. In caso di una nuova rinuncia del ...

SkySportF1 : Formula 1, Leclerc verso GP Abu Dhabi: 'Addio di Vettel fine di un'epoca in Ferrari' #SkyMotori #F1 #Formula1 - ificanthave_you : @xyepiei aveva messo il selfie nell’hotel di abu dhabi con il cappello di tommy hilfiger. Io ho lo stesso cappello… - SkySportF1 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP di Abu Dhabi in tv #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP - sportli26181512 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP di Abu Dhabi in tv: Ultimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1:… - savssh : RT @wolfsxtar: secondo me charles ha fatto come il tipo che ha camminato da Fano a Como per smaltire la rabbia ed è andato dal Bahrain ad A… -