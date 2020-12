Donazione del Governo americano all’Ospedale del Mare: bancali di materiale monouso (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi il Governo americano per tramite della US NAVY ha donato all’Ospedale del Mare nove bancali di materiale monouso. Il gesto rafforza ulteriormente l’idea che la cooperazione tra militari e civili, in ambito internazionale e nazionale, specialmente nei momenti difficili, è un insostituibile sostegno alla popolazione“. Ecco quanto dichiarato dal noto professore Italiano di fama internazionale, nonché Responsabile Sturt up Trauma Center dell’Ospedale del Mare Prof. Giuseppe Noschese a cui gli fa eco il Sindacalista napoletano Giuseppe Alviti, leader della Federazione nazionale Lavoratori diritti degli ammalati, che sottolinea l’importanza della cooperazione a certi livelli per garantire e donare alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi ilper tramite della US NAVY ha donatodelnovedi. Il gesto rafforza ulteriormente l’idea che la cooperazione tra militari e civili, in ambito internazionale e nazionale, specialmente nei momenti difficili, è un insostituibile sostegno alla popolazione“. Ecco quanto dichiarato dal noto professore Italiano di fama internazionale, nonché Responsabile Sturt up Trauma Center dell’Ospedale delProf. Giuseppe Noschese a cui gli fa eco il Sindacalista napoletano Giuseppe Alviti, leader della Federazione nazionale Lavoratori diritti degli ammalati, che sottolinea l’importanza della cooperazione a certi livelli per garantire e donare alla ...

zaiapresidente : ?? Invito di nuovo TUTTI I GUARITI che ne abbiano la possibilità a contattare i Centri Trasfusionali dei nostri osp… - fracco_ : Io mi ricordo e so che lo ricorda anche lei che @Ammiri20 ha tutte le mie indicazioni su cosa fare del mio corpo e… - VITAnonprofit : Donazione di 230mila gel igienizzanti a Banco Building - uslnordovest : Zona #ValleDelSerchio, dal Lions Club Garfagnana tre #ecografi donati alle #Usca ?? Per saperne di più:… - ffortuzzi : @ivana53M @LaRobiErre @luci69dc Stando alla narrativa, non è proprio così. Lei non c'entrava proprio na fava con la… -