DAD | presto non consumerà più giga

Buone notizie per gli studenti che svolgono didattica a distanza: a breve, secondo quanto dichiarato recentemente, grazie ad un accordo stipulato tra il Governo ed i principali operatori telefonici italiani, la DAD non consumerà più il traffico dati. Un passo molto importante grazie al quale diventerebbe possibile avere una spesa in meno a gravare sulle famiglie. L'iniziativa, che ha molte probabilità di essere accolta, è partita principalmente dai Ministri Lucia Azzolina, Elena Bonetti, Stefano Patuanelli e Paola Pisano. Sono infatti stati loro a interpellare i principali operatori telefonici per avere sostegno. La disponibilità degli operatori telefonici è stata immediata, ed hanno accolto subito la richiesta. Nello specifico, ad escludere il consumo dati dalle piattaforme di Didattica a distanza sono TIM, Vodafone e WindTre.

Grazie all'accordo stipulato tra il Governo ed i principali operatori telefonici italiani, la DAD presto non consumerà più traffico dati ...

SCUOLA/ Meglio due ore di strada a piedi (e 3 di lezione) che 5 di Dad

Perché non tornare a far andare i nostri figli a scuola a piedi? Sarebbe un’enorme opportunità di crescita: guadagnarsi il sapere, avere una meta chiara ...

