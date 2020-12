Conte apre alla trattativa sulla cabina di regia del Recovery Plan (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo l’attacco sferrato ieri in Senato da parte del leader di Italia Viva Matteo Renzi e le critiche arrivate pure dal Partito democratico sulla gestione delle risorse del Recovery Plan, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte affida a un colloquio con Repubblica e La Stampa l’appello di apertura agli alleati di governo. Oggi andrà a Bruxelles per il Consiglio europeo dopo aver incassato il sì sul Mes, ma senza alcun mandato della maggioranza sul piano nazionale di ripresa. Senza polemizzare troppo con Renzi, il premier cerca di spiegare la sua versione, per chiarire quelli che definisce «fraintendimenti colossali» riguardo alla governance dei fondi del Next Generation Eu affidata a una cabina di regia centralizzata a Palazzo Chigi ed estesa a sei manager. Un metodo ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo l’attacco sferrato ieri in Senato da parte del leader di Italia Viva Matteo Renzi e le critiche arrivate pure dal Partito democraticogestione delle risorse del, il presidente del Consiglio Giuseppeaffida a un colloquio con Repubblica e La Stampa l’appello di apertura agli alleati di governo. Oggi andrà a Bruxelles per il Consiglio europeo dopo aver incassato il sì sul Mes, ma senza alcun mandato della maggioranza sul piano nazionale di ripresa. Senza polemizzare troppo con Renzi, il premier cerca di spiegare la sua versione, per chiarire quelli che definisce «fraintendimenti colossali» riguardogovernance dei fondi del Next Generation Eu affidata a unadicentralizzata a Palazzo Chigi ed estesa a sei manager. Un metodo ...

matteosalvinimi : Ore 20.30: Conte in diretta su Facebook chiude in casa gli Italiani, il PD in Parlamento apre i porti ai clandestin… - Linkiesta : RT @christianrocca: Conte apre alla trattativa sulla cabina di regia del Recovery Plan - Mione13 : @antoruotolo Conte ha un grande merito: ha sostituito Icardi con Lukaku Se passa il Natale, l’uscita dalla CL togli… - christianrocca : Conte apre alla trattativa sulla cabina di regia del Recovery Plan - not_Jaywilliams : Non vorrei e non volevo parlare, dire nulla. Ma come possono ancora accettare, quei rincoglioniti di #Suning, un e… -