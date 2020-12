Conte apre alla circolazione tra comuni: L’Italia letteralmente impazzisce (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il premier Conte aveva aperto all’eventualità di un alleggerimento delle misure restrittive nelle giornate clou. Tavola imbandita (Facebook)Al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarebbe venuto in mente di ripensare, riconsiderare, diciamo cosi, i tratti di alcune misure imposte per le festività natalizie. Il premier, in pratica, avrebbe pensato di allargare, è proprio il caso di dirlo, la misura che vieta la circolazione tra comuni. Fare in modo che nei giorni clou delle festività, si possa liberamente circolare anche tra comuni diversi, solo ed esclusivamente in quei giorni però. A sentire, a leggere, di queste ipotesi gli italiani, più o meno tutti, hanno subito iniziato a sognare, eh si, perchè qualcuno vedendo caduto questo divieto ha immaginato che ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il premieraveva aperto all’eventualità di un alleggerimento delle misure restrittive nelle giornate clou. Tavola imbandita (Facebook)Al Presidente del Consiglio, Giuseppe, sarebbe venuto in mente di ripensare, riconsiderare, diciamo cosi, i tratti di alcune misure imposte per le festività natalizie. Il premier, in pratica, avrebbe pensato dirgare, è proprio il caso di dirlo, la misura che vieta latra. Fare in modo che nei giorni clou delle festività, si possa liberamente circolare anche tradiversi, solo ed esclusivamente in quei giorni però. A sentire, a leggere, di queste ipotesi gli italiani, più o meno tutti, hanno subito iniziato a sognare, eh si, perchè qualcuno vedendo caduto questo divieto ha immaginato che ...

matteosalvinimi : Ore 20.30: Conte in diretta su Facebook chiude in casa gli Italiani, il PD in Parlamento apre i porti ai clandestin… - semanthide3 : @SkyTG24 Conte apre al 'fate come cazzo vi pare'. - SkyTG24 : Conte apre sulla possibilità di spostamento a Natale, Santo Stefano e Capodanno - GStasulli : RT @MediasetTgcom24: Dpcm Natale, Conte apre riflessione su spostamenti tra Comuni #dpcmnatale - YouTvrs : Il Governo apre sugli spostamenti tra #Comuni a Natale - -