Cartabianca, Di Mare: “Rai valuti interviste di Bianca Berlinguer, attacchi indecenti nei miei confronti. Mauro Corona? È bene stia fuori dall’azienda” (Di giovedì 10 dicembre 2020) ”La signora Berlinguer è stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni, in base anche alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato: sono fortemente aziendalista e sono sicuro che i vertici sapranno cosa indicare alla signora Berlinguer sulla questione delle interviste”, ha dichiarato il direttore di Rai3 Franco Di Mare in commissione di Vigilanza Rai ritornando sull’esclusione dal programma “CartaBianca” dello scrittore Mauro Corona e delle successive polemiche. La padrona di casa si era raccontata in due interviste, al Fatto Quotidiano e al Corriere della Sera, aspetto non apprezzato dal dirigente: “In generale trovo indecente che un dirigente venga attaccato in questo modo, evidentemente è nel destino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) ”La signoraè stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni, in base anche alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato: sono fortemente aziendalista e sono sicuro che i vertici sapranno cosa indicare alla signorasulla questione delle”, ha dichiarato il direttore di Rai3 Franco Diin commissione di Vigilanza Rai ritornando sull’esclusione dal programma “” dello scrittoree delle successive polemiche. La padrona di casa si era raccontata in due, al Fatto Quotidiano e al Corriere della Sera, aspetto non apprezzato dal dirigente: “In generale trovo indecente che un dirigente venga attaccato in questo modo, evidentemente è nel destino ...

