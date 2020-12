Bruxelles | accordo tra i 27 sul Recovery fund Conte | “Ora dobbiamo solo correre”

Agenzia_Ansa : L'accordo a Bruxelles sul Recovery Il premier Conte su Twitter: 'Ora dobbiamo solo correre'. Gentiloni: 'Non avevo… - Agenzia_Ansa : Ue: c'è l'accordo a Bruxelles tra i leader sul #Recovery e il Next Generation #ANSA #covid - LucianaCiolfi : RT @tvsvizzera: Mentre l'Ue va verso un divorzio con il Regno Unito senza un accordo, capi di Stato e di governo dell'Unione Europea hanno… - Anguill_S_Italy : BRUXELLES Accordo sul recovery Al Consiglio europeo di Bruxelles poco fa è stato raggiunto l'accordo sul recovery f… - tvsvizzera : Mentre l'Ue va verso un divorzio con il Regno Unito senza un accordo, capi di Stato e di governo dell'Unione Europe… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles accordo

BRUXELLES, 10 DIC - "Al Consiglio europeo i leader europei hanno trovato l'accordo sulle conclusioni sulle relazioni Ue-Usa e sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia". Lo twitta il portavoce del p ...Il presidente del Consiglio in Aula per le sue comunicazioni sul fondo Salva Stati: "Per continuare a battersi in Ue il governo ha bisogno della massima coesione nella maggioranza" ...