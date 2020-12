(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic.(Adnkronos) - Si terrà nella seconda metà di2021 la prima delle quattrooperazioni di rifinanziamento a lungo termine '' (Peltro) annunciate oggi dalla Bce: la durata dei finanziamenti sarà di un anno e sono mirati - si spiega dall'Eurotower a "fornire un sostegno diper preservare il regolare funzionamento del mercato monetario durante il prolungato periodo di". LePeltro saranno condotte come procedure d'asta a tasso fisso con piena aggiudicazione e offerte "a condizioni accomod" con un tasso di interesse sarà di 25 punti base inferiore al tasso medio applicato nelle principali operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema (attualmente 0%) per tutta la durata del finanziamento. Le ...

Michele_Arnese : La Bce tiene la barra dritta e lo spread evapora - OnaliEnrico : La Bce rafforza il Qe pandemico: 'Altri 500 miliardi di acquisti, interventi fino a marzo 2022' - TV7Benevento : Bce: al via a marzo 4 nuove aste liquidità anti-pandemia... - lucafaccio : La Bce aumenta di 500 miliardi il piano di acquisto di titoli contro la crisi Covid: 80 per l’Italia. E durerà fino… - LaLestofante : RT @christianrocca: La Bce aumenta di 500 miliardi il pacchetto di stimoli anti-pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Bce via

Il Tempo

Roma, 10 dic.(Adnkronos) - Si terrà nella seconda metà di marzo 2021 la prima delle quattro nuove operazioni di rifinanziamento a lungo termine ...Cristine Lagarde rafforza, senza strafare, il bazooka Bce. Il board della Banca centrale europea ha infatti deciso di aumentare la potenza di fuoco del programma di acquisti per l'emergenza pandemica, ...Debolezza in avvio di scambi per Wall Street, con gli investitori che mostrano una certa delusione dopo l'aggiornamento settimanale sulle richieste di sussidi alla disoccupazione. Mentre in Europa si ...