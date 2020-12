Ascolti X Factor 2020 la semifinale su Sky Uno e Tv8

(Di giovedì 10 dicembre 2020)live su Sky Uno giovedì 3 dicembre, mercoledì su Tv8– Dopo la puntata infuocata della scorsa settimana, giovedì 3 dicembre per ladi Xgli animi si sono calmati, ma tra questo e lo studio di dimensioni ridotte, è stato tutto poco spettacolare. Duetti poco convincenti tranne quelli più “adulti” con Elio e NAIP e Verdena e Little Pieces of Marmelade e una My Song andata via con giudizi dimenticabili. Forse la formula di Xandrebbe rivista, magari con un quinto giudice esterno ogni settimana, che eviti il tilt e possa concedere immunità e una scelta di brani un po’ meno legata alla moda del momento. In fondo X ...

Oggi si decreta il vincitore: dopo Sofia Tornambene, regina lo scorso anno (e ospite stasera), la regione è rappresentata dai Little Pieces of Marmelade ...X Factor 2020: le anticipazioni, gli ospiti e come vedere la puntata finale, in programma giovedì 10 dicembre su Sky e Tv8.Ascolti X Factor 2020 la semifinale su Sky Uno a 806 mila spettatori (kxgq)