Anzio | pusher ‘recidivo’ | 22enne arrestato per spaccio di cocaina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ieri sera i Carabinieri della Compagnia dihannoun cittadino albanese classe ’98 per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Il giovane spacciatore, era stato giàpoco più di due mesi fa, trovato con quasi 40 dosi di. I Carabinieri lo avevano individuato mentre effettuava dei movimenti sospetti nei pressi di un bar di via Ardeatina; diventato punto di incontro di giovani e giovanissimi. Dopo un’attenta attività di studio e monitoraggio durata alcuni giorni, i Carabinieri della Compagnia dihanno deciso di intervenire. Leggi anche: Paura a Pomezia, incendio in un garage: a fuoco auto e scooter (FOTO) L’intervento e l’arresto dei Carabinieri La perquisizione personale sull’albanese ha consentito di trovare nelle tasche del giovane ...