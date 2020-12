X Factor, Sofia Tornambene lancia il singolo “Solo”. Aveva vinto l’edizione 2019 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sofia Tornambene è stata la vincitrice indiscussa dell’edizione 2019 di X Factor. E’ uscito il suo nuovo singolo “Solo”. Sofia Tornambene Aveva stregato i giudici e il pubblico di X Factor 2019, tanto da guadagnarsi la vittoria dell’edizione dell’anno scorso del talent più famoso della televisione. La giovanissima marchigiana, che faceva parte del team di Sfera Ebbasta, era salita L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 9 dicembre 2020)è stata la vincitrice indiscussa deldi X. E’ uscito il suo nuovostregato i giudici e il pubblico di X, tanto da guadagnarsi la vittoria deldell’anno scorso del talent più famoso della televisione. La giovanissima marchigiana, che faceva parte del team di Sfera Ebbasta, era salita L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

