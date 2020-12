Uomini e Donne cambia nuovamente jingle: “Più confusi dei decreti” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il jingle di Uomini e Donne continua a cambiare. Dopo anni, quello che è stato il leitmotiv della trasmissione di Maria De Filippi, è stato modificato. Cattive notizie per tutti coloro che già si erano abituati alla nuova sigla, perché proprio questa è stata cambiata di nuovo. A farlo notare ci ha pensato il noto sito Trash Italiano; sotto il video tutti i fan si sono scatenati in una serie di commenti divertentissimi: “Se il 2020 fosse una sigla“, ha scritto il blogger e giornalista Giuseppe Porro. Uomini e Donne cambia nuovamente jingle: “Sempre peggio” Avete presente la musichetta che per venti anni ha accompagnato le sfilate dei tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne? Il ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ildicontinua are. Dopo anni, quello che è stato il leitmotiv della trasmissione di Maria De Filippi, è stato modificato. Cattive notizie per tutti coloro che già si erano abituati alla nuova sigla, perché proprio questa è statata di nuovo. A farlo notare ci ha pensato il noto sito Trash Italiano; sotto il video tutti i fan si sono scatenati in una serie di commenti divertentissimi: “Se il 2020 fosse una sigla“, ha scritto il blogger e giornalista Giuseppe Porro.: “Sempre peggio” Avete presente la musichetta che per venti anni ha accompagnato le sfilate dei tronisti e corteggiatori di? Il ...

