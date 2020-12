Ultime Notizie Roma del 09-12-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)dailynews radiogiornale mercoledì 9 dicembre Buongiorno dalla redazione in studio Ferrigno cresce la tensione nella maggioranza sul recovery Plan Renzi boccia il piano di Conte chiede modifiche minacciando il voto contrario competenze a moltiplicare le poltrone ma non dà una mano ai disoccupati ai negozi chiusi a chi soffre afferma il leader di Italia viva che chiede di convocare una sezione ad hoc dopo la legge di bilancio e poi si decide chi spende i soldi e come Tagliani è d’accordo ben venga una bicamerale spiega per trovare le soluzioni migliori top di malabotta sulla governance assieme ai capi missione il potere di emettere ordinanze in deroga Intesa nella maggioranza sul testo della mozione sulla riforma Del Mes via libera ma in una logica di pacchetto Fiditalia viva ma firmerà solo dopo l’intervento di continuo la emergenza coronavirus sono 14842 i nuovi ...