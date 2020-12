Scandalo Covid a Uomini e Donne: sospetti e dubbi sulla trasmissione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mentre Uomini e Donne si avvia verso la tradizionale pausa natalizia, i sospetti si addensano sul programma di Maria De Filippi. Sì, perché a quanto pare qualcosa non torna e gli utenti social che seguono la trasmissione lo stanno facendo notare sempre più spesso. I dubbi riguardano il Covid-19 e la sospetta positività di dame e cavalieri. Poiché spesso in studio sono assenti persone che si sono scoperte positive, viene giustamente da chiedersi come mai anche il parterre femminile o maschile che ha avuto contatti con loro non viene messo in quarantena. Ci si accontenta del test rapido effettuato prima di entrare in studio, ma più volte è stato detto che non è sempre efficace. Per esempio, se la persona si è infettata da poco, non è detto che risulti già positiva. Dame e cavalieri, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mentresi avvia verso la tradizionale pausa natalizia, isi addensano sul programma di Maria De Filippi. Sì, perché a quanto pare qualcosa non torna e gli utenti social che seguono lalo stanno facendo notare sempre più spesso. Iriguardano il-19 e la sospetta positività di dame e cavalieri. Poiché spesso in studio sono assenti persone che si sono scoperte positive, viene giustamente da chiedersi come mai anche il parterre femminile o maschile che ha avuto contatti con loro non viene messo in quarantena. Ci si accontenta del test rapido effettuato prima di entrare in studio, ma più volte è stato detto che non è sempre efficace. Per esempio, se la persona si è infettata da poco, non è detto che risulti già positiva. Dame e cavalieri, ...

