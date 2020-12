Roma, Tarantino (ex capo settore giovanile): «Giallorossi poco eleganti» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Massimo Tarantino ha puntato il dito contro la Roma e i comportamenti del club nei suoi confronti Massimo Tarantino, ex capo del settore giovanile della Roma, ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo sulla creazione di una squadra B puntando il dito contro il club giallorosso. «La squadra Under 23 era un progetto che alla Roma interessava, aveva tutte le risorse tecniche per poterlo fare ma in questo momento, con queste regole, non era percorribile. Rischiavi di spendere quasi 10 milioni di euro col rischio altissimo di retrocedere. L’unica cosa che rimprovero alla Roma è stato inventare una scusa, è stato poco elegante per giustificare un cambio legittimo, darmi delle responsabilità di alcuni contratti importanti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Massimoha puntato il dito contro lae i comportamenti del club nei suoi confronti Massimo, exdeldella, ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo sulla creazione di una squadra B puntando il dito contro il club giallorosso. «La squadra Under 23 era un progetto che allainteressava, aveva tutte le risorse tecniche per poterlo fare ma in questo momento, con queste regole, non era percorribile. Rischiavi di spendere quasi 10 milioni di euro col rischio altissimo di retrocedere. L’unica cosa che rimprovero allaè stato inventare una scusa, è statoelegante per giustificare un cambio legittimo, darmi delle responsabilità di alcuni contratti importanti ...

