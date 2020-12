Masterchef Italia 10 prende il posto di X Factor da giovedì: annunciato un quarto giudice? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Masterchef Italia 10 prende il posto di X Factor 2020 da giovedì prossimo. Già domani sera, prima della finalissima del talent show di Sky, Alla vigilia della nuova stagione di Masterchef Italia, i tre giudici si ritroveranno per uno speciale che anticipa quello che succederà dal 17 dicembre con una cena a tre e tante novità. Intorno al tavolo prenderanno posto Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che si ritrovano a casa per cucinare insieme tra chiacchiere, buon cibo e risate con una dolce sorpresa finale, che sia l’annuncio di un nuovo giudice magari il re della pasticceria Massari tanto amato dal pubblico? Per scoprire cosa bolle in pentola, non resta che sintonizzarvi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)10ildi X2020 daprossimo. Già domani sera, prima della finalissima del talent show di Sky, Alla vigilia della nuova stagione di, i tre giudici si ritroveranno per uno speciale che anticipa quello che succederà dal 17 dicembre con una cena a tre e tante novità. Intorno al tavolorannoBruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che si ritrovano a casa per cucinare insieme tra chiacchiere, buon cibo e risate con una dolce sorpresa finale, che sia l’annuncio di un nuovomagari il re della pasticceria Massari tanto amato dal pubblico? Per scoprire cosa bolle in pentola, non resta che sintonizzarvi ...

